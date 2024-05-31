نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصالها.. نيللي كريم وهشام عاشور يتصدران التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بس قصة حب دامت لأكثر من عامين، تصدرت الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان خبر إنفصالهما، مما آثار حزن محبيهم.

وأكدت نيللي كريم صحة نباء الانفصال في تصريحات صحفية لها قائلة: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وأكدت نيللي في ذلك الوقت أنها كانت لا تريد أحدًا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.

وكان قد طلب هشام عاشور الزواج من نيللي كريم عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما.

آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.