نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب وحياة في البدو.. لقطات البرومو الرسمي لـ فيلم اللعب مع العيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الشركة المنتجة لـ فيلم اللعب مع العيال، البرومو الرسمي للفيلم، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض السينمائية المصرية والعربية.

تفاصيل برومو فيلم اللعب مع العيال

وظهر الفنان محمد إمام، في مواجهة الفنان باسم سمرة، والفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث العمل التي تدور في البدو، ويهرب محمد إمام ويواجه العديد من المشكلات.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم الناظر مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم فول الصين العظيم وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام كان مشاركته في مسلسل كوبرا الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ودارت أحداث العمل حول في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، شخص يدعى علي الشهير بـ كوبرا الذي يجسد شخصيته محمد إمام، وتتصاعد الأحداث حتى يجد نفسه وسط مشاكل كبرى، ويتسمر في الهرب من الشرطة حتي يقع في مشاكل أكبر وخلافات مع أشخاص كثيرة.

ومسلسل كوبرا بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

