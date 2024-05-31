نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومي الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لأحدث أفلام الفنان محمد إمام، شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو البرومو التشويقي التاني لفيلم "اللعب مع العيال" المقرر عرضه فى دور العرض السينمائية فى موسم أفلام عيد الأضحي المقبل.

وظهر خلال البرومو الثاني لفيلم "اللعب مع العيال" العديد من المشاهد الكوميدية والترفيهية، كما يقوم محمد إمام داخل البحر يمارس الألعاب المائية، وعدد من مشاهد من حفل زفافه على ويزو، وبعض المقالب كوميدية.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال



يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.