نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في دور العرض.. شاهد تحصل على حقوق عرض فيلم "رحلة 404" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت منصة شاهد الرقمية على حقوق البث الرقمي لفيلم (رحلة 404)، بعد رفعه مباشرةً من دور العرض السينمائى، والذي حقق وقت عرضه نجاحًا هائلًا وإيرادات مرتفعة، ومن المقرر أن يعرض العمل يوم 17 يونيو المقبل فى تمام الساعة 7 م.

قصة فيلم "404"



يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج مع والدها، ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بأسبوع‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتها،‭ ‬وتصبح‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرها‭:‬إما‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الرحلة‭ ‬وفى‭ ‬نيتها‭ ‬الخير‭ ‬أو‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬آخر،‭ ‬مما‭ ‬يدخلها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬عديدة، يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.



نجوم فيلم رحلة 404



فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.