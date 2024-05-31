طليقة أمير طعيمة توجه رسالة غامضة عبر فيسبوك.. فما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت جيني كامل، طليقة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، رسالة غامضة لم تكشف عن هوية الشخص الموجهة له من خلال منشور شاركته عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت جيني كامل طليقة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابها الشخصي بفيس بوك: للأسف الشديد وأنا بقول كده وأنا في قمة الحزن المرحلة الجاية مش عارفة هتكون نهايتها إيه".

وتابعت: "بس الأكيد أنه خسارة أبشع بكتير من خسارة هدم منزل الأصدقاء القريبين ورفقاء سنوات النجاح وغيره ما أسمعش حد منكم يرجع يقولي ما قولتيش ليه قبل ما تردي على اللي حصل".





وأضافت جيني كامل: أنا بقول هرد وبكل شموخ والعواقب للأسف الشديد حتي لو في صالحي هي خسارة وحتى لو لصالح الطرف الآخر فهي خسارة، مهما كسبنا محدش بيدخل السكة دي وبيكسب لأنها مقبرة عشرة سنين بس معنديش حل تاني وخصوصا لو فيها حية سمها هيقضي عليا فأكيد هقطع رأسها وذيلها.





طلاق أمير طعيمة وجيني كامل

وكانت قد أعلنت الفنانة المعتزلة جينى كامل انفصالها بشكل رسمي عن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتبت جيني كامل علي صفحتها الشخصية: "تم الطلاق الرسمي وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله".

أعلنت جيني وأمير طعيمة اليوم عن طلاقهما بشكل رسمي بعد أشهر من إعلان انفصالهما، حيث كشفوا عن الخبر بعد رحلة زواج دامت لسنوات ونجحوا في حسم الأمور الرسمية.