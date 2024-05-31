نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محدش بيعمر.. ياسمين عز تعلق على انفصال نيللي كريم وهشام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية ياسمين عز على انفصال نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش منذ ساعات بشكل.

وقالت ياسمين عز أثناء تقديم حلقتها ببرنامج كلام الناس على قناة mbc مصر: النهاردة من دقايق النجمة انتشرت أخبار عن طلاق نيللي كريم وهشام عاشور، ودايمًا وطول الوقت مش بحب أقول أخبار طلاق، ومش بحب نكون طرف فيها.



تعليق ياسمين عز



وتابعت ياسمين عز: عاوزة أقول إن حياة الفنان أو الشخصية العامة مش خاصة، والناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبارك سواء اتجوزت أو اتطلقت، وأتمنى نقف عن إعلان الطلاق ومالناش دعوة بقى بأسباب الطلاق، مالناش علاقة مش موضوعنا ومش قصتنا، وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير.

وأضافت ياسمين عز: ناس كتير بتتجوز وتطلق، ويستوقفني أن محدش بقى بيعمر ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع، وكل واحدة تحافظ على جوزها لأن مؤخرًا محدش بيعمر مش عارفين ده بسبب عين ولا حسد.





وأردفت: دايمًا الشخصيات العامة والمشاهير اللي بيوروا حياتهم للناس مابيعمروش، فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية، عشان تعمري مع جوزك سواء شخصية عامة أو مش عامة، داري على جوزك وداري على جوزك وبيتك ومتنشريش ومتعلنيش وماتبينيش إنك سعيدة، اتخابثي يا مدام عشان العواقب مش سليمة.

انفصال نيللي كريم وهشام عاشور

يشار إلى أنه أكدت نيللي كريم خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي.



وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".





زواج نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف في الساحل الشمالي، وأكدت نيللي أنها كانت لا تريد أحدا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.





آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

