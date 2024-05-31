نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه الدسوقي يظهر بالكوفية الفلسطينية وتكريم الموسيقار هاني شنودة في حفل 'كأس إنرجي للدراما' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز مسلسل حالة خاصة بجائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، كما حصل بطل المسلسل طه الدسوقي على جائزة التميز.

وظهر طه الدسوقي بالكوفية الفلسطينية خلال تسلمه الجائزة في الحفل المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة.

كما تم تكريم الموسيقار هاني شنودة بجائزة التميز عن نفس المسلسل، وقال في كلمته: "كنت فاكر ان الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين واحضر العمل ده لان احنا كان فرقة بتعمل أغاني بجد".

ومن جانبه قال وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة راديو إنرجي، أن القوى الناعمة المصرية كانت ولازالت من أهم القوى على مستوى الوطن العربي.

وقال وليد مصطفي: "شرف لينا إننا في مصر يوجد لدينا هذا الكم الكبير من التنوع الدرامي وهذا الانتاج الكبير وبهذه الجودة"، وتابع: "رغم صعوبات الإنتاج لتقديم منتج يليق بالمشاهد المصري والعربي مازال المنتج المصري هو الأفضل على مستوى الوطن العربي ".

وأكمل: "هذا ليس حفل بل تكريم خاص لأنه لا يصح الاحتفال في ظل ظروف ماتمر به فلسطين عيب علينا ولكننا نكرم مجهود الجميع سنظل ندعم القضية الفلسطينية ".

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت مابين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.



وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.