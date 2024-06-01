إسعاد يونس تقدم جوائز أبطال مسلسل كامل العدد1 بحفل كأس إنرجي للدراما

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أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما والمقام في أحد فنادق القاهرة حضور المنتجة والفنانة إسعاد يونس.

وحرصت إسعاد يونس على تقديم جوائز الأفضل لأبطال مسلسل كامل العدد +1.

كلمة عايدة سعودي

وكانت عايدة سعودي رئيس راديو إنرجي ٩٢.١ قالت أن هذا الموسم كان صعب والتحدي كان كبير بسبب مسلسلات النصف الأول والثاني من رمضان وبسبب كثرة المسلسلات التي تم تقديمها.

وتابعت في كلمتها خلال الحفل ان تصويت الجمهور لاختيار الأفضل وصل لأكثر من ٤ مليون صوت من قبل الجمهور بجانب تصويت لجنة التحكيم.

ووجهت عايدة سعودي التحية لكافة النجوم الذين حرصوا على الحضور قائلة: "وجودكم اليوم دليل على ثقتكم في الراديو وفي نتائج كأس إنرجي للدراما".



وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت مابين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ 15 حلقة.



وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

تكريمات كأس إنرجي للدراما



وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

تفاصيل الموسم الثامن كأس إنرجي



وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي.