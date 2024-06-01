نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شهر ونصف من طرحه.. فيلم شقو يتخطى 74 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف أمس الخميس إيرادات بلغت 355 ألفًا و602 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد طرحه منذ 51 يومً في دور العرض السينمائية 74 مليونًا و905 آلاف و189 جنيهًا.

تصريحات عمرو يوسف

وكان الفنان عمرو يوسف كشف في تصريحات صحفية أن أول مشهد بالفيلم من أصعب المشاهد داخل العمل، وكان من المقرر أن يؤديه دوبلير، لكنه بعدما وجد أهمية المشهد عرض على المخرج أن يؤديه بنفسه بعد اتخاذ كل إجراءات السلامة، موضحا أن كل المشاهد يكون بها جزء من الخطر، وصعوبة تلك المشاهد ليست فقط فى الخطورة، ولكن أيضًا فى النفس بنسيان مظاهر الخطر والتركيز مع تعليمات المخرج حتى يخرج بشكل صحيح.

قصة فيلم شقو





فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.





أبطال فيلم شقو

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.