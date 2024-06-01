محمد صبحي بحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما: استعد لعمل مسرحي جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتكريم الخاص الذي حصل عليه من قبل راديو إنرجي ٩٢.١.

كلمة محمد صبحي



وقال صبحي في كلمة مسجلة له تم عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما والمقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة: "أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد،أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص".



وتابع: "تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة ".

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت مابين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.



وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.



تفاصيل الموسم الثامن كأس إنرجي للدراما

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي.

وظهر طه الدسوقي بالكوفية الفلسطينية خلال تسلمه الجائزة في الحفل المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة.

كما تم تكريم الموسيقار هاني شنودة بجائزة التميز عن نفس المسلسل، وقال في كلمته: "كنت فاكر ان الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين واحضر العمل ده لان احنا كان فرقة بتعمل أغاني بجد".