نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية دانا حلبي عن حقيقة زواجها بالفنان محمد رجب، أثناء تواجدها في برنامج قعدة ستات، وقالت: "النجم محمد رجب أنا بحبه أوي واشتغلت معاه، أي نجم عليه الضوء هيطلع عليه شائعات كتير، ومش هعلق على موضوع زواجي منه، وبغض النظر إنها شائعة أو لا أنا مش هأكدها أو أنفيها، الموضوع ده مش عاوزة أتكلم فيه خالص"، لتنهي كلامها قائلة: "لو طلعنا تريند فأنا مزة حلوة وماشية مع نجم".

تصدر إسم الفنان محمد رجب والمطربة اللبنانية دانا حلبي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بعد تداول اخبار حول ارتباطهما، بعد رؤيتهما سويًا في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق مؤخرًا.

وحسب مصادر صحفية كشفت أن الزواج الرسمي وقع بالفعل بين محمد رجب ودانا حلبي منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت لحب، لكن لم يعلن الطرفان هذا الخبر لجمهورهما حتى الآن، وحرصا على أن يكون بين المقربين فقط.



دانا حلبي برفقة محمد رجب

وكانت دانا حلبي قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها مع محمد رجب، في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، مما جعل الجمهور يتسائل عن طبيعة علاقتهما.

وظهرت دانا حلبي ممسكة بيد محمد رجب أثناء دخولهما حفل الزفاف، ما جعل الجمهور يظن أنهما في علاقة حب أو خطوبة أو أنهما تزوجا سرا.

ورفضت دانا حلبي التصريح بأي معلومات عن طبيعة علاقتها بـ محمد رجب أو الرد على تساؤلات الجمهور.

أعمال جمعت دانا حلبي ومحمد رجب





وجمع مسلسل الونش بين دانا حلبي ومحمد رجب، حيث قامت دانا حلبي بتقديم شخصية كاميليا زوجته في هذا العمل وقدم محمد رجب دور حسن الونش.







وتدور أحداث مسلسل الونش حول حسن الونش الذي يصعد من القاع والفقر إلى الغنى والشهرة ليصبح رجل أعمال معروف، وشارك في بطولة العمل بجانب محمد رجب ودانا حلبي كلا من محمود عبد الغني ومنة فضالي وميمي جمال وميريهان حسين وإيهاب فهمي.

آخر أعمال الفنانة اللبنانية دانا حلبي





يذكر أن دانا حلبي شاركت في مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، والذي عرض على شاشة التلفزيون في رمضان 2024، وجسدت دانا حلبي شخصية كارولين في الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل.