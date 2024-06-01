نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... رحاب الجمل تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن طقوسها الفنية.. وهذا أقوى سلاح للمرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة رحاب عن الطقوس الفنية التي تفعلها قبل تصوير أعمالها الفنية وعن رأيها عن التنمر وأقوى سلاح للمرأة.



وقالت رحاب في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" الطقوس المعينة بالنسبة لي التحضير الجيد للشخصية والقراءة الكثير بتثقف الفنان ومذاكرة النص نفسه اللي نشتغله، والمتابعة والبروفات الكثير.

وأضافت:" أقوى سلاح للمرأة أن تستطيع أن تربي جيل جيد".



علاج التنمر السكوت أم الرد؟

وتابعت:" مش في كل الأحوال، ولو الموضوع يستاهل وفيه شكل الإقناع اللي احنا نرد بنرد، أما إذا كان الموضوع لا يستاهل الرد عليه لا نرد عليه".



آخر أعمال رحاب الجمل

والجدير بالذكر آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.