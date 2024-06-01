نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... رحاب الجمل لـ "دوت الخليج الفني "لا يوجد دور يعكس شخصيتي الحقيقة وهذا هو سر نجاحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة رحاب الجمل عن أكثر دور قدمته يعكس شخصيتها الحقيقية وسر نجاحها المستمر على الساحة الفنية.

وقالت رحاب في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":لا يوجد دور يعكس شخصيتي الحقيقة، وكل دور يعكس الشخصية التي أقدمها والحالة والموضوع الاهل والعيلة، ولا يوجد شخصية تمثلني أنا شخصيا، وكل شخص لديه حياته الخاصة، ولا يوجد دور يشبهني".



رحاب الجمل تكشف عن سر الوصفة السحرية لنجاحها في أعمالها الفنية



وأضافت:" الحمد لله أستطيع القول أن هذا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وسر النجاح الموهبة والمذاكرة، ومتابعة الأعمال والتطورات التي تحدث في الوسط الفني، في السوق الدرامي، وطوال الوقت المذاكرة الجيدة ومتابعة المخرج والمؤلف لكي أستطيع تقديم وجهة نظرهم بشكل جيد، وهذا من أهم عوامل النجاح".

وتابعت:" لا يوجد أعمال جديدة أريد أن أفصح عنها".



آخر أعمال رحاب الجمل

والجدير بالذكر آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.