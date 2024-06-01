نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عايدة رياض لـ "دوت الخليج الفني": سعيدة جدا بتواجدي بالجزء الثاني من مسلسل "جودر".. وترقبوا هذه المفاجأة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

عايدة رياض شخصية استثنائية، فهي مصدر البهجة للجمهور وجودها على الشاشة تعطى أملا وتتفاؤل للمشاهد، صديقة الكاميرا، فتميزت بالكاريزما.



وكشفت النجمة عايدة رياض عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "جودر 2".



وقالت عايدة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" أستكمل حاليا ً تصوير مشاهدي من مسلسل جودر الجزء الثاني، فنحن متواجدين في مدينة الانتاج".

وأضافت:" سعيدة جدا بوجودي مع فريق العمل والمخرج الجميل استاذ اسلام خيري بيكثف ساعات التصوير والديكورات حاجة جميلة جدا جدا ومختلفة ".



و تابعت:" الجزء التاني ملئ بالإثارة والتشويق وهيبقي اقوي من الجزء الأول بكتير لأنه معمول فيه مجهود جبار جدا جدا وحقيقي حاجة تليق بالسادة المشاهدين".



أبطال مسلسل جودر

مسلسل "جودر" يضم عدد من النجوم أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، آيتن عامر، هنادي مهنى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، محمد علي رزق، أحمد ماجد، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.



آخر أعمال عايدة رياض

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة عايدة رياض الدرامية مسلسل ليه لأ الذ ي تدور أحداث فى إطار اجتماعى، يناقش من خلاله مشكلة الطلاق، وزواج المرأة بعد طلاقها، حيث تمر نيللى كريم مع نجلها الذى يجسد شخصيته معتز هشام ببعض الخلافات بسبب اعتراضه على زواجها بعد طلاقها من والده، وتتزوج نيللى كريم من أحمد طارق خلال الأحداث، بينما تجسد عايدة رياض شخصية حماتها، وصلاح عبد الله يقدم شخصية والدها.