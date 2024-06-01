نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عايدة رياض تكشف لـ "دوت الخليج الفني "عن شخصيتها في مسلسل "إقامة جبرية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة عايدة رياض أن تخطف قلوب الجماهير من خلال مشاركتها بأعمالها الفنية، وتميزت عايدة بالإتقان الشديد للشخصية دون أي مبالغة ودون إفتعال، الخبرة والموهبة التي تمتلكها عايدة جعلتها مدرسة منفردة نتعلم منها وتأثر فينا.



وكشفت النجمة عايدة رياض عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "إقامة جبرية"



وقالت عايدة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" انتهيت من تصوير اقامة جبرية بشكل رسمي".



وأضافت:"بجسد في إقامة جبرية شخصية كفيفة وشخصية جديدة ومختلفة جدا عليا لأني معملتهاش قبل كدا لكن ميعاد العرض لم يتم الإعلان عنه".



أبطال مسلسل إقامة جبرية

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "إقامة جبرية"



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية"

آخر أعمال عايدة رياض



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض الدرامية مسلسل ليه لأ الذ ي تدور أحداث فى إطار اجتماعى، يناقش من خلاله مشكلة الطلاق، وزواج المرأة بعد طلاقها، حيث تمر نيللى كريم مع نجلها الذى يجسد شخصيته معتز هشام ببعض الخلافات بسبب اعتراضه على زواجها بعد طلاقها من والده، وتتزوج نيللى كريم من أحمد طارق خلال الأحداث، بينما تجسد عايدة رياض شخصية حماتها، وصلاح عبد الله يقدم شخصية والدها.