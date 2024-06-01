نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباس أبو الحسن يكشف حقيقه عدم تكفله بمصاريف السيدتين بعد واقعة الدهس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عباس أبو الحسن حقيقة عدم تكفله بمصاريف السيدتين الذين تم إصابتهم بسيارته الخاصة من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب عباس أبو الحسن:'خرجت اليوم أهلية السيدة منال صالح، أحد السيدتين المصاباتين في حادث السيارة نتيجة لعبورها المفاجئ شارع محور ٢٦ يوليو الرئيسي السريع، وفي وقت ذروة من النهار، من نقطة غير مخصصة لعبور المشاة، ينشرون للأسف إدعاءات وافتراءات في الصحف والمواقع الالكترونية، لا اساس لها من الصحة، مصرحين اني قد امتنعت عن سداد فواتير المستشفى بالمجافاة للحقيقة، هذة هي الحقيقة بالمستندات: قمت منذ ليلة الحادث ٢٠ مايو وانا مازلت بين يدي الشرطة والنيابة بنقل السيدتان المصابتان من مستشفى زايد التخصصي الحكومي لمركز عناية مركزة خاص بالمهندسين، تحت رعاية مجموعة من الاستشاريين المتخصصين، وقمت بإرسال مستشارين أطباء من خارج المركز من باب العناية الزائدة، وذلك حتى تاريخ امس ٣٠ مايو وهو يوم خروجها

تابع:' لم أكن تحت ضغطا أو مضطر لتحمل تلك النفقات إلا بوازع ضمير إنساني اخلاقي، ومرفق كافة المستندات المعضدة لكلامي واني قررت أن أعف عن ذكر المساومات التي اتعرض لها، رغم تلك المحاولات المؤسفة للنيل من سمعتي، وقال تَعَالَى: " فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "والله هو الحسيب إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا

توفت أول أمس إحدى السيدتين ضحايا حادث دهس الفنان عباس ابو الحسن داخل المستشفي نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

قال حسن أبو العيننين" دفاع الفنان عباس أبو الحسن، بعد وفاة السيدة حسنة، لم يؤثر ذلك على إخلاء سبيل موكله، بل توجه إليه تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.