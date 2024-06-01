مصطفى حجاج يفوز بجائزة تتر مسلسل كامل العدد في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم مصطفى حجاج في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له من خلال حفل توزيع جوائز كأس إنرجي، حيث شارك "مصطفى" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" الحمد لله رب العالمين جائزة تتر مسلسل كامل العدد، كلمات حبيبة قلبي الشاطرة أوي منه القيعي، وألحان المبدع النجم الكبير إيهاب عبد الواحد،وتوزيع البرنس النجم توما".

تعليقات الجمهور على منشور مصطفى حجاج

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مبدع تستاهل كل خير، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مصطفى حجاج



الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم مصطفى حجاج، أغنية بتجيب القرش، ويتعاون فيها مع المطرب المغربي حاتم عمرو، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية بنجيب القرش، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، إخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.

