نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم ترد على منتقديها: "احترموا حريتي في اختيار ملابسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرحت الفنانة هيدي كرم، أنها إنسانة خجولة بطبعها، لكنها تعتبر اختيار ملابسها شأنًا خاصًا بها.

هيدي كرم



وأكدت "كرم "، في تصريحات لها خلال لقائها في برنامج "لقاء على الهوا" الذي تقدمه الفنانة لقاء سويدان على قناة الشمس، أنها تختار ملابسها بما يتناسب مع المكان الذي تظهر فيه، قائلة: "ملابسي على البحر تختلف عن ملابسي في الحياة اليومية، وتختلف أيضًا عن ملابسي في المسلسلات".

وتحدثت كرم عن ظهور وشم "تاتو" في أحد فيديوهاتها، مؤكدة أنه لم يسيء لأحد، ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة: "لو مش عجبك لبسي متابعنيش، لكن متحجرش عليا، زي ما أنت ليك حرية تتصرف في حياتك أنا كمان لي حرية التصرف في حياتي".

وأضافت هيدي كرم: "أنا مش ناظرة أو مدرسة علشان الناس تاخدني قدوة، أنا فنانة وطبيعي تكون رؤيتك للقدوة غير رؤيتي لها. أنا شخصية عامة لكني لست ملكية عامة".

والجدير بالذكر أن روجت الفنانة لقاء سويدان لأحدث برامجها باسم “لقاء على الهوا” والذى يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ونشرت لقاء سويدان برومو البرنامج من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة: “برنامج لقاء على الهوا الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة ٨ مساءا على قناة الشمس”.