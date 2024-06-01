نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... عايدة رياض تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها بأرشفة أعمالها الفنية بالذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة عايدة رياض عن رأيها بأرشفة أعمالها الفنية بالذكاء الاصطناعي، وهل تكفي نِسَب المشاهدة وحدها لتقديم أجزاء من أي عمل، خصوصًا أن البعض يشكك في صحتها.

وقالت عايدة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني ":"طبعًا في عصر السوشيال ميديانسب المشاهدة دليل علي نجاح العمل ودليل علي اعجاب الناس بيه".

وأضافت:"والله موضوع الذكاء الإصطناعي اخترق خصوصيات الفنانين وناس كتير استخدمته خطأ واستغلنه في انهم يخلو المطربين يغنو أغاني بغير ارادتهم ودي حاجة الذكاء الاصطناعي كويس ".



وتابعت:" لكن أغلب الناس استخدمته بشكل سيئ وأكيد سيرتي الذاتي أو ارشيفي ميتعملش بيه طبعا دا تاريخ ".



عايدة رياض تشارك مسلسل برغم القانون

تشارك الفنانة عايدة رياض، في مسلسل برغم القانون، بطولة الفنانة إيمان العاصي، والمنتظر بدء تصوير أحداث العمل خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، رحاب الجمل، هاني عادل، عايدة رياض، ليد فواز، ياسر علي ماهر، ومن تأليف نجلاء الحديني، وإنتاج شركة فنون مصر.