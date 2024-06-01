هيدي كرم: أوافق على الزواج من ديانة مختلفة..واختيار الشخص يعتمد على أخلاقه

القاهرة - محمد ابراهيم -

صرحت الفنانة هيدي كرم بموقفها من الزواج من شخص مختلف الديانة، مؤكدة أنها توافق على ذلك، قائلة: "أوافق على الزواج من شخص ديانته مختلفة عني، أنا بختار الشخص بناءً على معاملته لي وأخلاقه".

هيدي كرم

وأشارت "كرم"، في لقاء خاص مع الفنانة لقاء سويدان عبر برنامج "لقاء على الهوا" المذاع على قناة الشمس، إلى أنها نشأت في منزل متقبل لكل الديانات، مضيفة: "احنا بنعامل إنسان، مش بنعامل ولا سن ولا دين ولا لون ولا عرق".

وتابعت "كرم"، بتأكيد موقفها تجاه حرية ابنائها في الزواج، قائلة: "أوافق على زواج ابني من بنت أكبر منه لأنه دي حريته، وأوافق على زواجه من ديانة مختلفة، دي حياته وهو حر فيها".

واختتم، بالحديث عن خلفية عائلتها، مشيرة إلى أن عائلتها مختلطة الأديان، مما يعزز من تقبلها للزواج بين مختلف الديانات.