محمد جمعة أبرز المكرمين في حفل كأس إنرجي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد الفنان محمد جمعة جائزة أفضل ممثل في حفل كأس إنرجي في دورته الثامنة من خلال صور له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق محمد جمعة قائلا :' كأس انرجي

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت مابين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.



وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.