نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تكشف عن تجربتها مع العلاج النفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة هيدي كرم عن تفاصيل أزمة صحية خطيرة مر بها ابنها "نديم"، موضحة أن الأزمة اكتُشفت بالصدفة وتطلبت إجراء عملية جراحية عاجلة.



وأضافت "كرم"، أثناء لقائها في برنامج "لقاء على الهوا" مع الفنانة لقاء سويدان، المذاع على قناة الشمس، "هذه هي المرة الأولى التي أتكلم فيها عن الموضوع، ولم أعلن عن الأزمة على السوشيال ميديا لأنني لا أحب نشر الطاقة السلبية، أنا من مدرسة نشر الإيجابية فقط."

كما كشفت "كرم"، عن معاناتها النفسية التي مرت بها، حيث اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي وتناول أدوية نفسية قوية لتجاوز هذه المواقف الصعبة.



وأكدت أن العلاج ساعدها على تخطي الأزمات النفسية الكبيرة التي تعرضت لها.

والجدير بالذكر أن روجت الفنانة لقاء سويدان لأحدث برامجها باسم “لقاء على الهوا” والذى يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ونشرت لقاء سويدان برومو البرنامج من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة: “برنامج لقاء على الهوا الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة ٨ مساءا على قناة الشمس