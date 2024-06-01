محمد محمود يحصد جائزة التميز عن " أعلى نسبة مشاهدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد الفنان محمد محمود جائزة التميز عن دوره في مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” من حفل كأس إنرجي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:'جائزه التميز عن دورى فى مسلسل اعلى نسبه مشاهده من اينرچى للدراما".

انضم الفنان محمد محمود لأبطال فيلم “ وحوح” بجانب النجم عمرو عبد الجليل ووزيزو وسيبدأ التصوير الفترة القادمة

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلى صعيد آخر، تنتظر ويزو خلال عرض فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام تأليف وإخراج شريف عرفة، ومن المفترض أن يعرض في موسم عيد الأضحى، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، أسماء جلال، باسم سمرة، وآخرون.