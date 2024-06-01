نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج خالد يوسف: الفخراني هو محمود المليجي هذا الزمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج خالد يوسف عن حقيقة خلافه مع النجم محمود حميدة، وقال يوسف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة أنه لم يختلف إطلاقًا مع محمود حميدة وعملنا مع بعض في دكان شحاته وسره الباتع.

المخرج خالد يوسف يكشف قناع الفنان محمود حميدة

وأضاف المخرج يوسف خلال اللقاء بأن محمود حميده يرتدي قناعًا طوال الوقت وخلف هذا القناع توجد رقة كبيرة في القلب وهو لا يكشفها معظم الوقت.

خالد يوسف يكشف إبداع الفنان يحيى الفخراني

وأكد خالد يوسف خلال اللقاء أن الفنان الكبير يحيي الفخراني، لا يقل عن محمود المليجي الذي أبدع في فيلم الأرض، فالفخراني غول تمثيل على حد قوله.

موعد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

