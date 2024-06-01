اليوم.. السيمفونى بمؤلفات وقيادة إيطالية على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تجسيدًا لأهداف وزارة الثقافة الرامية إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة حفلًا بعنوان " الحياة حلوة " لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الايطالي اليساندرو تيروتا وبمشاركة العازفان محمد شمس (بيانو)، محمد جمال ( ترومبون ) وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على المسرح الكبير.

حفل الحياة حلوة

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لعدد من المؤلفين الإيطاليين منها نوافير روما، العيد الروماني لـ أوتورينو ريسبيجي، كونشيرتو البيانو والأوركسترا، كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لـ نينو روتا.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلي جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

عرض أوبرا كارمن لفرقة أوبرا القاهرة

يذكر أن دار الأوبرا المصرية أعادت إنتاج عرض أوبرا كارمن لفرقة أوبرا القاهرة وذلك على المسرح الكبير، ضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم روائع الابداع العالمي.

العرض موسيقى الفرنسى جورج بيزيه ومن إخراج حازم طايل،إشراف المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة داليا فاروق ويصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والاضاءه لياسر شعلان ويؤدى الأدوار الرئيسية الميتزوسوبرانو چولي فيظي بالتبادل مع نورسيتا الميرغني في دور كارمن، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور دون خوزيه، السوبرانو داليا فاروق في دور ميكائيلا، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع تامر توفيق في دور اسيكاميليو، الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا، رامز لباد في دور ليلاس باسيتا، السوبرانو ريهام مصطفي بالتبادل مع سلمي الجبالي في دور فراسكيتا، السوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع نورا الألفي في دور ميرسيدس، التينور إبراهيم ناجى في دور دونكايير، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور موراليس، التينور مينا رفائيل بالتبادل أحمد فاروق في دور ريمندادو.