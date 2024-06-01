نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حين ميسرة أنجح أعمالي وهذا سبب خلافي مع هند صبري..أبرز تصريحات خالد يوسف في برنامج "بالخط العريض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج خالد يوسف ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب، مساء أمس الجمعة، في برنامجها "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، وكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار عن حياته الخاصة ومشواره الفني، ويرصد دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز تصريحاته خلال الحلقة.

خلاف خالد يوسف مع هند صبري

تحدث خالد يوسف عن كواليس خلافه مع الفنانة هند صبري، بسبب رفضها تقديم أحد المشاهد في فيلم "ويجا"، قائلًا:" إحنا اختلفنا وإحنا بنشتغل فيلم ويجا، مفيش حاجة اسمها الممثل يقول مش عايز أعمل المشهد بالشكل ده، ده يروح يخرج لنفسه ودي وظيفة المخرج".

حقيقة خلاف خالد يوسف ومحمود حميدة

ونفى خالد يوسف الأخبار المتداولة بشأن وجود خلافات له مع الفنان القدير محمود حميدة، قائلًا: "مفيش خلاف بيني وبين محمود حميدة، واشتغلنا مع بعض في دكان شحاته، وكانت تجربة ممتعة بالنسبالي".

خالد يوسف يتحدث عن أنجح أعماله الفنية

وتطرق خالد يوسف في حديثه عن أنجح أعماله الفنية هو فيلم "حين ميسرة" وفيلم "هي فوضى" وفيلم "دكان شحاته"، مؤكدًا على أن السينما ينطبق عليها قانون النقد وليس قانون الواقع.

خالد يوسف يتحدث عن بداية مشواره الفني

وتحدث خالد يوسف أيضًا عن بداية مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه تعلم صناعة الأفلام الكوميديا من المخرج فطين عبدالوهاب قائلًا:" نهايات الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة أفلامي".

وأوضح أن يوسف إدريس أول من علمه معنى كلمة ثقافة، مشيرًا أنه عندما كان في الجامعة، استضافه في أحد الندوات ودخل معه في نقاش حول الاتحاد السوفيتي وأسباب سقوطه ثم سأله ما هو تعريف الثقافة من وجهة نظرك؟ فلم يجب عليه، وأنه تمنى وقتها أن تبلعه الأرض.