نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان جوائز مهرجان نوادي المسرح 31.. "طقوس الإشارات والتحولات" يحصد المركز الأول وثمانية عروض تفوز بجوائز المهرجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء أمس الجمعة على مسرح السامر بالعجوزة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والتي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مدار أسبوعين بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

شهد حفل الختام عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وقيادات قصور الثقافة وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وإعلاميين، وقدمته الصحفية شيماء منصور.

واستهلت فعاليات الحفل الختامي بالسلام الجمهوري، أعقبه فقرة فنية للمخرجين المتدربين بعنوان "ترانزيت" فكرة وصياغة درامية د. لمياء أنور، أشعار عمر رجب، غناء محمد عاصم، رؤية إخراجية محمد سالم، وإشراف المخرج محمد الطايع، كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن الكاتب الراحل د. علاء عبد العزيز.

جوائز المهرجان





وأعلن المخرج هشام عطوة رئيس لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، الذي شارك به 24 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، وجاءت كالتالي:

أفضل عرض



المركز الأول: "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام

المركز الثاني: "303"، نادي مسرح بورسعيد المركز الثالث: "سوء تفاهم"، نادي مسرح المنوفية.

أفضل نص



المركز الأول: "303"، محمد عادل، نادي مسرح بورسعيد، المركز الثاني: "كلمات بلا معنى"، محمد حلمي، نادي مسرح دمياط، المركز الثالث: "الخروج عن النص"، أحمد نبيل، نادي مسرح الزقازيق.

أفضل ديكور



المركز الأول: إسلام جمال، "كلمات بلا معنى"، نادي مسرح دمياط، المركز الثاني: عبد الله خالد، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثالث: السيد حسين، "سوء تفاهم"، نادي مسرح المنوفية

أفضل ملابس



المركز الأول: عبد الله خالد، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثاني: رحمة دسوقي، "موسم الحرب والغناء" نادي مسرح بورسعيد

أفضل إضاءة



المركز الأول: شادي عزت، "303"، نادي مسرح بورسعيد، المركز الثاني: عبد العزيز بدري، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثالث: محمود رشاد، "سوء تفاهم" نادي مسرح المنوفية.

أفضل ألحان



المركز الأول: فؤاد هارون، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثاني: مي سامي، "الجريمة والعقاب"، نادي مسرح الإسماعيلية، المركز الثالث: إبراهيم هيكل، "303"، نادي مسرح بورسعيد

أفضل ممثل



المركز الأول: عبد الله خالد، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثاني: محمد رزق "موسم الحرب والغناء" نادي مسرح بورسعيد، المركز الثالث: عمر حسين، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام

أفضل ممثلة



المركز الأول: سلمى مؤمن، "سوء تفاهم" نادي مسرح المنوفية، المركز الثاني: دنيا حجاب، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي السلام، المركز الثالث: مناصفة سارة صديق عن "هالوفوبيا" نادي مسرح الجيزة، جيسيكا هاني عن " الأيام المخمورة"، نادي مسرح القباري.

أفضل مخرج



المركز الأول: أحمد زكي، "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثاني: بيشوي عماد، "303"، نادي مسرح بورسعيد، المركز الثالث: ساندرا سامح، "سوء تفاهم"، نادي مسرح المنوفية.

ومنحت اللجنة شهادات تميز لكل من: نورين النحلاوي عن عرض "عائلة توت" لفرقة مصطفى كامل بالإسكندرية، أحمد أمين "تصميم إضاءة" عن عرض "كلمات بلا معنى"، نادي مسرح دمياط، حسام طارق "تصميم ديكور" عن عرض "موسم الحرب والغناء" نادي مسرح بورسعيد، مريم عبد المنعم عن عرض "303" نادي مسرح بورسعيد، رنا خالد عن عرض "الخروج عن النص" نادي مسرح الزقازيق.



كما تم منح فرقة الجيزة شهادة تقدير لأفضل أداء جماعي عن عرض "هالوفوبيا".

تكريمات المهرجان

وشهد الحفل الختامي تكريم اسم الكاتب الراحل د. علاء عبد العزيز وتسلمت التكريم قرينته د. رشا خيري.

وكرم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من النقاد: د. داليا همام، د. أحمد عادل، يس الضوي، مجدي الحمزاوي، صلاح فرغلي، فادي نشأت، محمد عبد الوارث، ضحي الورداني، والمخرجين محمد صابر، ومحمد العدل.

إلى جانب تكريم مدربي الورش الفنية التي صاحبت فعاليات المهرجان وهم: د.صبحي السيد، الناقدة د. لمياء أنور، الكاتب سامح عثمان، الناقد محمود حامد، والمخرج ناصر عبد المنعم.

كما كرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، وتم تسليم شهادات تقدير لمتدربي المرحلة الأولى من ورشة شباب المخرجين.

توصيات المهرجان

وجاءت توصيات لجنة التحكيم التي أعلنها د. محمد سمير الخطيب كالتالي:

ضرورة وجود مصحح لغوي في البروفات المسرحية، وتلك التوصية سبق التأكيد عليها من قبل في الدورات السابقة، بالاضافة إلى استخدام المصطلحات بطريقة علمية في العروض من خلال إقامة ندوات للتفريق بين الإعداد والدراماتورج.

كما وصت لجنة التحكيم بإقامة ورش في التخصصات كافة مصاحبة لفعاليات المهرجان للتعريف بالتقنيات المسرحية خاصة في مجالات الديكور والإضاءة والملابس.

وضرورة الاستفادة من المِنح التي تقدمها بعض الدول الأجنبية في مجال المسرح وإرسال الفائزين بالمهرجان، لإعداد كوادر فنية، إضافة لجائزة للتعبير الحركي،وعقد ندوات خاصة بكل عرض مشارك بالمهرجان، بحضور مجموعة من المتخصصين وكبار الفنانين والكتّاب والنقاد للاستفادة من خبراتهم.



كما وصت اللجنة بدعم التجارب المسرحية المختلفة انطلاقًا من هوية نوادي المسرح بوصفها صيغة إبداعية مفتوحة، ساهمت في إعلاء اسم مصر عقب الفوز بجائزة أفضل أداء جماعي بإحدى دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالاضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

أبرز الحاضرين

حضر الحفل قيادات هيئة قصور الثقافة الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والفنان الكبير حمدي الوزير.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وقدم به 24 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، وصاحب المهرجان إصدار نشرة يومية، بجانب ندوات نقدية أعقبت العروض شارك بها نخبة من النقاد والمخرجين والكتاب المسرحيين.

كما شهد المهرجان إقامة المرحلة الأولى من ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة لمدة 12 يومًا في مجالات "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني"