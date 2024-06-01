نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البوستر الرسمي.. تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم "ولاد رزق 3" وموعد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3 "، خلال الساعات الماضية، البوستر الرسمي للفيلم استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وتحديدًا 13 يونيو المقبل، للمنافسة به في شباك التذاكر.

تفاصيل البوستر الرسمي

وظهر على البوستر أبطال الفيلم وهما أحمد عز ،عمرو يوسف، آسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وغلب عليه طابع التشويق والإثارة، ويوضح حجم المغامرات التي يخوضها ولاد رزق خلال أحداث العمل.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق"

يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.