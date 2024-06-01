انت الأن تتابع خبر "زفاف ياسمين رئيس": تفاصيل الليلة الأسطورية للفنانة المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد النجمة المصرية ياسمين رئيس لدخول القفص الذهبي مع رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز في حفل زفاف يُتوقع أن يكون حدثًا فخمًا وأسطوريًا.

ووفقًا لمصادر مقربة من الفنانة، سيقام الحفل اليوم داخل "القلعة"، وسيحضره لفيف من نجوم الفن وأصدقاء العروسين وعائلاتهم.

أحمد عبدالعزيز، الذي يعمل في مجال الموارد المعدنية وإعادة تدوير النفايات الصلبة، ليس غريبًا على عالم الأعمال، وكان قد تزوج مرة واحدة قبل هذا الزواج. ياسمين رئيس، التي كانت قد انفصلت عن المخرج هادي الباجوري قبل نحو عامين، فاجأت جمهورها مؤخرًا بإعلانها عن الزفاف، وقد احتفلت بحفل الحنة بحضور صديقاتها وأحبائها.

ياسمين رئيس، التي تألقت في الدراما الرمضانية من خلال مشاركتها في مسلسل "جودر" إلى جانب ياسر جلال ووفاء عامر، تواصل أيضًا نجاحاتها في السينما، حيث تشارك حاليًا في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" مع عدد من نجوم الفن.

الجدير بالذكر أن هذا الزفاف المنتظر يُعتبر أحد الأحداث الأكثر ترقبًا في الوسط الفني المصري، حيث يتابع جمهور الفنانة تفاصيل تحضيرات يومها الكبير والذي وصف بالأسطوري نظرًا لحجم الاستعدادات والترتيبات الجارية.