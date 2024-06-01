نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جورجينا تتصدر تريند "جوجل "في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم عارضة الأزياء جورجينا تريند محركات بحث جوجل في السعودية، فور إعلانها عن موعد فيلم وثائقي يكشف أسرار حياتها مع لاعب الكورة البرتغالي ​كريستيانو رونالدو.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "عن تاريخ بث الوثائقي والمقرر في 27 يناير.



ظهرت جورجينا لمدة 27 ثانية وقالت: "كثيرون يعرفون اسمي لكن قلة من الناس يعرفون من أنا"، ومن المقرر أن يكون الوثائقي من 6 حلقات.

وعن ظهور رونالدو في الفيلم، قال ألفارو دياز: "كريستيانو رونالدو سيظهر في الفيلم لكنه سيكون ليكمل رؤية من هي جورجينا وعلاقتها بوالد أطفالها. التركيز بشكل كبير سيكون على حياة جورجينا ونجاحها كسيدة أعمال".

وسيتناول الوثائقي أحداث اللقاء الأول بين جورجينا ورونالدو، والتي تقول في إحدى اللقطات: "اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو كان خميسًا في الصيف، حيث كنت أغادر عملي عندما كان هناك رجل وسيم يبلغ طوله مترين تقريبًا".

مولد ونشاة جورجينا

وُلدت جورجينا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين لأب إسباني أرجنتيني وأم إسبانية من مورسيا.



وكانت عائلتها، بما في ذلك اختها الكبرى، تعيش مع أقاربها من جهة الأب، عندما كانت رودريغيز تبلغ من العمر عامًا واحدًا، قررت والدتها أنها تريد العودة إلى إسبانيا، وانتقلت العائلة إلى مدينة جاكا شمال إسبانيا في مقاطعة هويسكا.

المسيرة المهنية



بدأت رودريغيز حياتها المهنية كراقصة، حيث درست الباليه الكلاسيكي منذ أن كانت في الرابعة من عمرها،انتقلت بعد ذلك إلى مدريد لمتابعة مهنة في مجال الأزياء.



حيث عملت كمساعدة مبيعات في أحد متاجر غوتشي، في الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة طوال معظم حياتها المهنية المبكرة، تغير كل شيء بعد معرفتها نجم ريال مدريد وقتها كريستيانو رونالدو.



لفت الزوجان الانتباه إلى أنفسهم من خلال نزهة منتظمة معًا، وفي غضون بضعة أشهر، ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية، إذا صدقت التقارير، فهي حريصة على الاستفادة من شهرتها الجديدة لتأسيس نفسها كعارضة أزياء مشهورة.

بنت جورجينا أيضًا مسيرة مهنية ناجحة كعارضة أزياء ومؤثرة. ظهرت في حملات لعلامات تجارية مثل غوتشي وبرادا وشانيل. وهي أيضًا مؤلفة كتاب "صوي جورجينا" الذي نُشر عام 2022.



حياتها الشخصية



في عام 2016، عثرت على عمل كمساعدة مبيعات في متجر غوتشي للبيع بالتجزئة في مدريد، حيث التقت كريستيانو.



جورجينا هي أم بيولوجية لطفلين من كريستيانو رونالدو، وزوجة أب لثلاثة، في 12 نوفمبر 2017 أنجبت أولى أطفالها ألانا مارتينا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي إيفا وماثيو من قبل أم بديلة.

أعلن الشريكين عن ترقبهم لقدوم توأم من جورجينا، وفي أبريل 2022 أنجبت طفلتها الثانية بيلا أزميرلدا أما شقيقها التوأم أنجيل فوُلد ميتًا.

بعد مرور سنوات من ارتباطها بكرستيانو، تعاقد مع نادي النصر السعودي ويقيمان الآن في الرياض.

