نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "بنقدر ظروفك" لـ أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم "بنقدر ظروفك" للفنان أحمد الفيشاوي، نحو 43،633 جنيهًا في شباك التذاكر أمس.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

ويشارك في فيلم بنقدر ظروفك العديد من النجوم بجانب الفنان أحمد الفيشاوي منهم الفنانة مي سليم ومحمد محمود ونسرين طافش وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.



أحداث فيلم بنقدر ظروفك



تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول حسن الذي يعيش هو وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج.

ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.

آخر أعمال مي سليم



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل المداح الجزء الرابع، الذي عُرض في السباق الرمضاني لهذا العام وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث في الفصل الجديد من أسطورة المداح يجد صابر نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، ويبدأ فصلًا جديدًا من الصراع حين يلبي هو وصديقه سميح نداء استغاثة لعائلة صعيدية، والعمل بطولة حمادة هلال.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم عادل مش عادل، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة،نوال الزغبي ومن إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

أحداث فيلم عادل مش عادل



وفيلم عادل مش عادل تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.