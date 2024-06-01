وزير التموين ضيف لميس الحديدي.. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي اليوم السبت، على قناة "ON"، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

تفاصيل حلقة الدكتور علي المصيلحي في برنامج “كلمة أخيرة”

يتحدث وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي الذي يذاع في التاسعة والنصف مساء عن العديد من الملفات التي تمس الشارع المصري، كما يكشف تفاصيل القرارات التي يتم اتخاذها مثل رفع سعر العيش المدعم والعديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مواعيد عرض برنامج “كلمة أخيرة”

يذاع برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة ON.

