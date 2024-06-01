تفاصيل شخصية لبنى ونس في مسلسل "الغربان"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة لبنى ونس، حاليًا في مسلسل "الغربان "والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025، وتجسد خلاله شخصيه عالمة.

أبطال مسلسل الغربان

مسلسل الغربان بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء ابو اليزيد، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وآخرون من النجوم.

وفي سياق آخر، حلّت الفنانة لبنى ونس مؤخرًا ضيفة على برنامج «عيش صباحك»، وتحدثت خلال اللقاء عن نجاحها في مسلسل «العتاولة» في رمضان الماضي، وقالت أنها كانت متوقعة نجاحها،:"التركيبة سواء على مستوى النجوم أو فريق العمل بقيادة المخرج أستاذ أحمد خالد موسى، كنت متوقعة لها النجاح لكن بالشكل ده لأ، لأن المسلسل عمل ضجة كبيرة".

وأضافت: «نجاح العمل بدأ من كواليس العمل وإحنا كنا أسرة وكلنا كان مفيش حد فينا نجم أو يستنى حد يعمل له حاجة، وكل واحد عارف بيعمل إيه».

تابعت قائلة: «معانا نجوم مثل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب والأستاذة فريدة سيف النصر، بجانب عناصر الشباب وتشعر أن كل شخص مختلف عن الآخر وكلنا كنا سواسية، وهو ما يعطي انطباعًا جيدًا ويجعل الجميع يظهروا أفضل ما لديهم».

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، أحمد كشك، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.