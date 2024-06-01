نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان عزاء والدة المطرب محمود الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل المطرب محمود الليثي، عزاء والدته، غدًا الأحد في مسجد عمر مكرم، بعد صلاة المغرب، وذلك بعد أن توفيت صباح أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والدة محمود الليثي

رحلت عن عالمنا صباح أمس الجمعة والدة المطرب محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم تشييع الجنازة، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر.

نجوم الفن ينعون والدة محمود الليثي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي والدة المطرب محمود الليثي، وكان من أبرزهم سعد الصغير، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" البقاء والدوام لله، انتقلت إلى رحمة الله والدة النجم محمود الليثي والنجم حمادة الليثي إنا لله وإنا إليه راجعون.. ألف رحمة ونور تنزل على قبرك يا أمي في الجنة بإذن الله".

ونعى المنتج أحمد السبكي المطرب محمود الليثي في وفاة والدته، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا:" تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها ببالغ الحزن والأسى والدة الفنان محمود الليثي تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته".