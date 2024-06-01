مكتبة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للبيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، ندوة بعنوان "الحفاظ على البيئة مسئوليتنا جميعا" وذلك في الخامسة عصر الاربعاء 5 يونيو بمقر المكتبة بالزمالك.

يشارك في الندوة، الدكتور منال متولي- خبيرة التنمية المستدامة، الدكتور هدى ابراهيم - استشاري الاستدامة والمباني الصديقة للبيئة، الدكتورة هالة يسرى- استاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، الشاعرة رانيا فريج، ويديرها الكاتبة الصحفية سامية ابو النصر - مدير تحرير جريدة الأهرام.