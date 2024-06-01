تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام السينمائية في دور العرض أمس الجمعة

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما حاليًا، إيرادات وصلت لمليون و793 ألف جنيهًا، أمس الجمعة.

إيرادات فيلم السرب



واحتل فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا المركز الأول في قائمة الإيرادات لليوم الـ30 على التوالي، وحقق إيرادات بلغت 833 ألف جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم الأكشن شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 439 ألف جنيهًا..

وحصد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة المركز الثالث، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم هشام ماجد وهنا الزاهد، بإيرادات بلغت 421 ألف جنيهًا.



إيرادات فيلم بنقدر ظروفك

وجاء فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي في المركز الرابع بإيرادات بلغت 43 ألف جنيهًا.

إيرادات فيلم تاني تاني

أما فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم لم يحقق سوى 34 ألف جنيهًا، وفي المركز السادس والأخير فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، والذي لم يحقق سوى 21 ألف جنيهًا.

