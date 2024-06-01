نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. شهيرة تحيي ذكرى ميلاد الراحل محمود ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة شهيرة، بعيد ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين الذي يوافق غدًا الأحد 2 يونيو، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور له، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه: "عيد ميلادك بكرة، حبيبي كان بيبقي بسيط والعيلة الصغيرة بتتلم حواليك".



وأضافت:"أنت واقف مبسوط بتتجول بعينيك في وسط أحب الناس ليك، يارب تبقى وسط الصالحين راضي بما أتاك الله من فضله وحشتنا أوي أوي".



تعليقات الجمهور على منشور شهيرة

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" تعيشي وتفتكري، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبرك على فراقه".



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يذكر أن الفنانة شهيرة كانت قد أشادت بالأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة في السباق الرمضاني الماضي من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها على موقع فيسبوك،كتبت فيه:" انتظرت بعد انتهاء ضجيج المسلسلات والهيصة والزمبليطه في الصالون ما بين جيد، ونص نص، وبين من لا يحترم عقل المشاهد، وفي أعمال قدمت متعة كوميدية بتسعدنا وفيه بمن يستخف بعقولنا، طب ياعم دا شيء ما بيحصلش في الحياة وبأي منطق نستوعب اللي بيحصل ده، مش مهم ناجحين برضة طيب لله الأمر من قبل ومن بعد وفيه أعمال والله فخر الدراما المصرية، كنت فخورة بالإنتاج الضخم والكتابة والإخراج كل ده مغلف بالرؤية الواعية والفنانين العظام أعمال مثل الحشاشين وجودر وإمبراطورية ميم وغيرهم والله".

