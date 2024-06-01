المنتجة مها سليم تحصد جوائز "نعمة الأفوكاتو" و"كوبرا" من مهرجان إنرجي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت المنتجة مها سليم جائزة أفضل مسلسل عن "كوبرا" من حفل جوائز كاس إنرجي للدراما في موسمه الثامن، بتصويت الجمهور وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فى دراما رمضان 2024 وتحقيقه نسب مشاهدة عالية ونال استحسان الجمهور وقت عرضه.

كما حصدت المنتجة مها سليم عدة جوائز عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، حيث حصد جائزة أفضل مسلسل وجائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل ممثلة، وذلك بعد النجاح الذى حققه في دراما رمضان لعام 2024.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

يذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

مسلسل “كوبرا”

أما المسلسل الثانى فهو "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار من الإثارة والتشويق حول كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم "شيخون" وشقيقه حربي بمساعدة صديقه سيكا وسط العديد من المطاردات والمناوشات.