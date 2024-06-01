نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "تاني تاني" لـ غادة عبدالرازق يحقق إيرادات ضئيلة في شباك التذاكر أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "تاني تاني" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 34.015 جنيهًا، وبذلك حل الفيلم في المركز الخامس ضمن الأعمال السينمائية في شباك التذاكر حاليًا.



أبطال وصناع فيلم "تاني تاني"

شارك في بطولة فيلم "تاني تاني " بجانب الفنانة غادة عبدالرازق، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

تفاصيل فيلم "تاني تاني"

تدور أحداث فيلم" تاني تاني" في إطار كوميدي، حول شخصية "زيكو" التي يجسدها الفنان أحمد آدم، وهو أرمل ويعمل في البورصة، و"بيبو" رجل الأعمال الذي يعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية ويجسده الفنان بيومي فؤاد، إذ يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة "هدى" التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهى أرملة ولها ابنة، وتتوالى الأحداث.