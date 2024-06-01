7 يونيو.. الفنانة رانيا منصور تشوق جمهورها لـ مسلسل الوصفة السحرية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة رانيا منصور عن ظهورها في مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي سيُعرض يوم الجمعة 7 يونيو 2024.

منشور رانيا منصور

ونشرت رانيا منصور صورة لها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت فيها بجانب بوستر المسلسل، وعلقت عليها قائلة: " استنوني فى مسلسل الوصفة السحرية على قناة DMC" بداية من 7 يونيو.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



دور رانيا منصور في الوصفة السحرية

وتجسد رانيا منصور في المسلسل شخصية "هالة" لمناقشة التحديات الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية الزواج، وتسعى لحلها من خلال اتباع "الوصفة السحرية" التي تتحدث عنها أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد.

موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية



يُعرض مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة DMC بداية من 7 يونيو المقبل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

آخر أعمال رانيا منصور

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور كان مشاركتها في حكاية عيشها بفرحة إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركها في العمل هاني عادل، هبة مجدي، عايدة فهمي، نور إيهاب، محمود ياسين، ورشة كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.