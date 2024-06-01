نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان رجل أعمال في فيلم "بنسيون دلال" لـ بيومي فؤاد.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد رضوان مؤخرًا، على المشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان "بنسيون دلال"، بطولة النجم بيومي فؤاد.





ويظهر محمد رضوان خلال أحداث الفيلم كضيف شرف في بنسيون دلال، وأقدم خلاله شخصية رجل أعمال مُتصابي يتردد دائمًا على البنسيون.



تفاصيل فيلم “بنسيون دلال”

فيلم بنسيون دلال من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويضم 30 ممثل وممثلة منهم عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، أمجد الحجار، إسراء رخا، وسيد أسامة، والعمل من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

أعمال محمد رضوان



وعلى صعيد آخر، يواصل محمد رضوان في الفترة الحالية، تصوير فيلمه الجديد محو أمنية، بطولة مصطفى خاطر، ومسلسل السرداب بطولة أحمد حاتم ورانيا يوسف، ومسلسل دون مقابل، بطولة هاني رمزي.



فيلم اتنين X واحد





يواصل الفنان محمد رضوان تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم “اتنين X واحد”، بعدما كان قد حصل على أجازة بسبب انشغاله بتصوير فيلم "ؤوكي الغلابة"، والفيلم يقوم ببطولته محمد ثروت وسامح حسين،سهر الصايغ ومحمد جمعة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالعال، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.





آخر أعمال محمد رضوان السينمائية

ويذكر أن آخر، الفنان محمد رضوان، شارك مؤخرًا في فيلم “الإسكندراني”، بطولة أحمد العوضي، وشاركه في العمل كل من زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف.



ويعرض للفنان محمد رضوان، حاليًا بالسينمات فيلم “ع الماشي”، وهو من إخراج محمد الخبيري، وبطولة كريم عفيفي، اية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.



آخر أعمال محمد رضوان الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رضوان الدرامية مسلسل بـ 100 راجل، بطولة سمية الخشاب، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت وشارك في العمل كل من محمد القس، محمود عبدالمغني، سماء إبراهيم وآخرين.