نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يكشف موعد بدء تصوير مسلسل "موضوع عائلي3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم محمد رضوان عن موعد بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل الشهير "موضوع عائلي"، بطولة النجم ماجد الكدواني.





وقال محمد رضوان خلال تصريحات صحفية إنه خلال هذه الفترة يرتبط بأكثر من عمل، ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثالث من "موضوع عائلي" نهاية أغسطس المقبل.









مسلسل موضوع عائلي 2





موضوع عائلي هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل يدعى إبراهيم يهوى الطبخ ويعمل كطباخ في إحدي المطاعم الشهيرة، ويتغير مسار حياته مُنذ معرفته بأنه مُصاب بمرض نادر في المخ فيؤثر علي ذاكرته ويفقد جزء من تفاصيل حياته، ويحاول إبراهيم خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أجواء كوميدية طريفة إخفاء حقيقة مرضه عن أفراد عائلته، فيقف أمام معادلة صعبة بين شخصيته الماضية التي تخشى المفاجآت وتأقلمه على تفاصيل حياته الجديدة.





قصة مسلسل موضوع عائلي:

ونرى تصاعد فى أحداث المسلسل مُنذ وصول إبراهيم وأفراد عائلته دولة بلغاريا في رحلة لصنع ذكريات جديدة، ولكن في حقيقة الأمر الدافع الذي جعل إبراهيم يذهب إلي هناك هو إجراء عملية في المخ بصحبة طبيبته الخاصة التي تدعي مريم، وكالعادة يخفي إبراهيم خلال الرحلة تفاصيل مجيئه الحقيقة، وتتوالى الأحداث

أبطال مسلسل موضوع عائلي





وشارك مسلسل «موضوع عائلي» عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، والفنانة اللبنانية نور، ياسمين وافي، محمد القس، والعديد من ضيوف الشرف فمن بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد وأشرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.