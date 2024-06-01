نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد ينضم لمسلسل "مطعم الحبايب" لـ أحمد مالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان بيومي فؤاد رسميًا لفريق عمل مسلسل جديد بعنوان "مطعم الحبايب"، بطولة النجم أحمد مالك، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وهو من إنتاج عبدالله أبو الفتوح.





تفاصيل مسلسل " مطعم الحبايب"





ويضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار أحمد مالك، منهم انتصار، إسلام إبراهيم، وسامي مغاوري، تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد.





أحدث أعمال بيومي فؤاد

ومن جهة أخرى، يواصل النجم بيومي فؤاد خلال هذه الفترة التحضير لفيلمه الجديد "بنسيون دلال".





و فيلم بنسيون دلال من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويضم 30 ممثل وممثلة منهم عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، أمجد الحجار، إسراء رخا، وسيد أسامة، والعمل من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.





فيلم تاني تاني

كما يعرض لبيومي فؤاد خلال هذه الفترة فيلم "تاني تاني" جديدين في دور العرض السينمائى مع بدء موسم الصيف، من بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد، تدور أحداثه في إطار لايت كوميدى.

فيلم تانى تانى بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

تفاصيل فيلم "تاني تاني"

ويشارك فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات، أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.