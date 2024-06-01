بطولة أحمد مالك.. هدى المفتي تتعاقد على مسلسل "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت النجمة هدى المفتي بشكل رسمي على المشاركة مسلسل جديد بعنوان "مطعم الحبايب"، بطولة النجم أحمد مالك، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وهو من إنتاج عبدالله أبو الفتوح.





تفاصيل مسلسل " مطعم الحبايب"





ويضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار أحمد مالك، منهم انتصار، إسلام إبراهيم، وسامي مغاوري، تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد.

أحدث أعمال هدي المفتي

ومن ناحية اخري، تنتظر هدى المفتي عرض مسلسل "موعد مع الماضي" عبر منصة Netflix، شارك في بطولة "موعد مع الماضي" مع عدد كبير من النجوم؛ من بينهم النجم الكبير محمود حميدة، آسر ياسين، صبا مبارك، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد علاء، ركين سعد، محمد ثروت ومحمود جمعة.

كما تنتظر هدى المفتي عرض مسلسل "مفترق طرق"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي The Good Wife بطولة هند صبري، وإخراج أحمد خالد مرسي، وسيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن المقرر عرضه على شاهد. وفيلم بضع ساعات في يوم ما الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم من بينهم مي عمر، مايان السيد، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني وخالد أنور، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

آخر أعمال هدى المفتي

والجدير بالذكرأن آخر اعمال هدى المفتي العام الماضي في مسلسل "الصندوق" مع علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، تدور أحداث هذا العمل التشويقي بخصوص مجموعة من الأصحاب تتلقى فتاة فيهم والتي تحمل اسم ريم والتي تجسد شخصيتها الممثلة هدى المفتي صندوقًا من شخص مجهول في يوم احتفالها بعيد ميلادها مع الأصحاب، ويحتوي هذا الصندوق على رسائل عشوائية غريبة غير مفهومة بالمرة، من بينها رسالة محددة تطلب من مجموعة الأصحاب تخليص أحد الأشخاص قبل قتله وتمشي الأحداث في محيط من التشويق والتهييج للوصول إلى الحقيقة، وظهر في برومو المسلسل عددًا من المشاهد السريعة التي تبرز ظهور عددًا من النجوم الكبار مثل الفنانة ريمهم عبد الغفور التي ظهرت في مرأى درامي مشوق وهي ملطخة بالدماء وتسأل عن طفل ضئيل، والمسلسل من تأليف مروان عبد المنعم ومصطفى صقر