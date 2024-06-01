في يوم ميلاده.. ما لا تعرفه عن هشام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان هشام جمال بعيد ميلاده الـ 31، حيث ولد في مثل هذا اليوم 1 يونيو 1993، ويعد هشام جمال من أبرز نجوم الشباب في الوقت الحالي ويعد فنان شامل.

نبذة عن هشام جمال

هشام جمال هو منتج، ملحن، مغني، مؤلف، ممثل، مخرج مصري انتج العديد من الأعمال التلفزيونية ومالك شركة روزناما ريكوردز وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية.

حياة هشام جمال

منتج مؤلف موسيقي مصري مواليد عام 1993، يعتبر هشام جمال أصغر منتج حيث أنشأ شركة «روزناما ريكوردز» وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية أسسها عام 2010 وعمره 16 عامًا، بدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية «فيسبوكي» والتي حققت نجاحا كبيرا تعاقدت الشركة مع أنغام على أغنيتين «سينجل» وهما «انا ساندة عليك» و«أجمل مكان»، أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات، أنتجت الشركة أول عمل درامي لها وهو مسلسل«لهفة» بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، كما أنتجت في 2016 مسلسل نيللي وشريهان الذي تقوم ببطولتة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم وفي 2017 مسلسل «في اللا لا لاند» وفي 2019 مسلسل «بدل الحدوتة 3»، أسس هشام جمال فريق غنائي بعنوان«بوي باند» وهو أحد أعضائها وأصدروا أولى أغنياتهم بعنوان «عيشها بدماغك» في يوليو 2014، وبعدها أصدرت عددًا من الأغنيات من بينها «فوق من اللي انتَ فية» «المصالح» «الصحاب» «الوقت عدونا» «صورة باهتة» «زمن الرجولة» «حبيبتي وصحبيتي وبنتي» «نكته باينه» «حابب نفسي» بمشاركه دايلر.

ويعد من أهم الفرق المصرية التي حققت شعبية كبيرة في وقت قصير من الشباب والاطفال، وقام بإخراج عده برامج تلفزيونية من ضمنها «تلاته في واحد» «ميس اندرستاند 1» تقدمهما الفنانه شيماء سيف.

كما خاض تجربة التمثيل كأول بطولة مطلقه له في مسلسل «في بيتنا روبوت» والذي تم عرضه سنه 2021 وشاركه في البطولة ليلى احمد زاهر وعمرو وهبه وشيماء سيف.

و صرح في التاسعة من شهر يناير 2024 عبر حساب الانستاغرام ارتباطه بالممثلة ليلى أحمد زاهر.

أعمال ألفها هشام جمال

في بيتنا روبوت (مسلسل)

نيللي وشريهان

لهفة (مسلسل)

إعلان ارسم قلب

أغنية فيسبوكي للفنان أحمد مكي

أغنية يا ساتر يارب تامر حسني

البوم قصة شتا ل دنيا سمير غانم

إنتاج أغنية (انا ساندة عليك، أجمل مكان) انغام

برنامج تلاتة في واحد تقدمه شيماء سيف

في ال لا لا لاند (مسلسل)

بدل الحدوتة تلاتة (مسلسل)

برنامج ميس اندرستاند 1 تقدمه شيماء سيف