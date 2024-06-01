ليست شخصيتي.. أمير عيد يكشف حقيقة تجسيد قصة حياته في مسلسل "دواعي السفر"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان أمير عيد بالرد على الجزئية الذى تداولها كثيرون بشأن أنه يجسد شخصيته الحقيقية في مسلسل دواعى السفر، والذى يعرض حاليًا على منصة watch it،وذلك خلال استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى.





وقال أمير عيد أن كل الشخصيات في الحياة عمومًا بينهما أمور مترابطة، وأضاف: "ولكن ليست شخصيتى كما اعتقد البعض".





مسلسل دواعي سفر يحقق أعلى نسبة على منصة watch it

وفي سياق آخر، بعد عرض مسلسل "دواعي السفر" على منصة watch it حقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة منذ عرضه، والمسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض كل يوم أربعاء حلقتين جديدتين.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول " إبراهيم" الذي يعيش في عالم من نسيج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب " علي " غير متجوز، والذي سيعمل مخرج الإعلانات ويحقق شهرة واسعة، ولكن بعد وفاة والده جعلته يدخل في نوبة من الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد بوالده مما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل " دواعي سفر" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أمير عيد، كامل الباشا، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، أحمد غزي، نادر جودة، سمير حكيم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير، ويعتبر المسلسل مشاركة المؤلف محمد ناير لأول مرة في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مجال التأليف وآخرها مسلسل "ريفو " بجزأيه الذي حقق نجاح كبير.

آخر أعمال أمير عيد

يذكر أن أمير عيد شارك مؤخرًا في مسلسل "ريفيو" الجزء الثاني، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مدار الجزء الأول والثاني.