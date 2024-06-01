في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن عزة لبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزة لبيب، الذي ولدت 1 يونيو، كانت بدايتها خلال فترة الثمانينات من خلال المشاركة بمسلسل (دوامة الحياة)، إلتحقت بالفرقة المسرحية للفنان محمد صبحي، حيث شاركت معه بمسرحية (وجهة نظر) عام 1989، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ويعرض لكم دوت الخليج الفني تفاصيل من حياتها.

حياة عزة لبيب

ولدت عزة لبيب في القاهرة 1 يونيو 1958، والتحقت بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وحازت على شهادة في العلوم الاجتماعية ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجها مثلت في التلفاز وكانت بدايتها مع محمد صبحي، وعملت في مسلسلات أرابيسك، زيزينيا، في الجزء الأول من يوميات ونيس، أوراق مصرية، برج الأكابر، هبة رجل الغراب (2013). وعملت في مسرحيات زيزو موهوب زمانه، زيزو ديجتال، ثم سافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها ثم عادت لتعمل في المسرح، تزوجت من الدكتور أحمد الشربيني رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الممثلة ليلى طاهر.

آخر أعمال عزة لبيب الفنية

وكان آخر أعمال عزة لبيب الفنية هو مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

مسيرة عزة لبيب الفنية

شاركت في العديد من الأعمال من أهم مسلسلاتها: أرابيسك، زيزينيا، في الجزء الأول من يوميات ونيس، أوراق مصرية، برج الأكابر، هبة رجل الغراب (2013). وقدمت عدد من المسرحيات مثل زيزو موهوب زمانه، زيزو ديجتال،بدر البدور والبير المسحور، ماما أمريكا، تخاريف، وجهة نظر، ليلة من ألف ليلة، صورة ملهاش أصل، ومن الافلام بطل من الصعيد،، دقات على بابى، البيه البواب، رجل بسبع أرواح، عزبة الصفيح، قبل الوصول لسن الانتحار، من فضلك واحسانك ثم سافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها ثم عادت لتعمل في المسرح.

أفلام شاركت فيها عزة لبيب

أفلام: بطل من الصعيد، دقات على بابي، البيه البواب، راجل بسبع أرواح، عزبة الصفيح، قبل الوصول لسن الانتحار، سكة الندامة، من فضلك وإحسانك، الوزير جاي، المنتقمون، مكر امرأة، من فضلك واحسانك، مؤخر صداق.