نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على آخر أعمال عزة لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزة لبيب، الذي ولدت 1 يونيو، كانت بدايتها خلال فترة الثمانينات من خلال المشاركة بمسلسل (دوامة الحياة)، إلتحقت بالفرقة المسرحية للفنان محمد صبحي، حيث شاركت معه بمسرحية (وجهة نظر) عام 1989، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ويعرض لكم دوت الخليج الفني اخر اعمالها..

آخر أعمال عزة لبيب الفنية

وكان آخر أعمال عزة لبيب الفنية هو مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT، تدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة. تحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي، وتتوالى الأحداث.

مسيرة عزة لبيب الفنية

شاركت في العديد من الأعمال من اهم مسلسلاتها: أرابيسك، زيزينيا، في الجزء الأول من يوميات ونيس، أوراق مصرية، برج الأكابر، هبة رجل الغراب (2013). وقدمت عدد من المسرحيات مثل زيزو موهوب زمانه، زيزو ديجتال،بدر البدور والبير المسحور، ماما أمريكا، تخاريف، وجهة نظر، ليلة من ألف ليلة، صورة ملهاش أصل، ومن الافلام بطل من الصعيد،، دقات على بابى، البيه البواب، رجل بسبع أرواح، عزبة الصفيح، قبل الوصول لسن الانتحار، من فضلك واحسانك ثم سافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها ثم عادت لتعمل في المسرح.

أفلام شاركت فيها عزة لبيب

أفلام: بطل من الصعيد، دقات على بابي، البيه البواب، راجل بسبع أرواح، عزبة الصفيح، قبل الوصول لسن الانتحار، سكة الندامة، من فضلك وإحسانك، الوزير جاي، المنتقمون، مكر امرأة، من فضلك واحسانك، مؤخر صداق.