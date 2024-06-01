في يوم ميلاد هشام جمال.. قصة حبه لـ ليلى أحمد زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان هشام جمال بعيد ميلاده الـ 31، حيث ولد في مثل هذا اليوم 1 يونيو 1993، ويعد هشام جمال من أبرز نجوم الشباب في الوقت الحالي ويعد فنان شامل.

نبذة عن هشام جمال

هشام جمال هو. منتج، ملحن، مغني، مؤلف، ممثل، مخرج مصري انتج العديد من الأعمال التلفزيونية ومالك شركة روزناما ريكوردز وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية.

بداية قصة حب هشام جمال وليلى زاهر

أعلن هشام جمال ارتباطه بالفنانة ليلى زاهر في شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن طاردتهما الكثير من الشائعات حول الارتباط، وبعدها خرج هشام جمال في تصريحات تلفزيونية ليكشف عن بداية حبه لـ ليلى زاهر، فقال: بدأت قصة حبي أنا وليلى زاهر واحنا بنصور كليب كلمة أخيرة لما سافرنا لبنان، ليلى كانت مع أهلها وانا مع أهلي وكنا بنخرج خروجات أسرية والأسرتين اتعرفوا على بعض وحصل مواقف كتير من اللي بتبين المعدن.

وتابع: أنا لقيت في ليلى وقتها كل اللي ممكن أتمناه، محترمة ورقيقة وطيبة وجدعة كل المواصفات موجودة فيها فبدأت احس وقتها أنه فيه حاجة، وفي يوم نزلنا قعدنا ولمحتلها اني بحبها وفضلنا نتكلم شوية دون اي مشاعر لحد ما نتأكد أنه إحساسنا صح وناخد الخطوة واتقدملها.

واستكمل: أنا اتقدمت ليها في النادي الأهلي كنا انا وأحمد قاعدين في النادي ورايحين عزاء سوا فقولنا ناكل قبل ما نروح العزاء وفي وسط الكلام قولتله "هنعمل اي في موضوع ليلى"، لقيته اتخض بيقولي موضوع اي فحكتله على كل حاجة وأول حاجة سألهالي هو الموضوع ده من امتى، أنا فضلت أقوله حاجات كتير تطمنه على بنته لأنه بيحب بناته أوي.