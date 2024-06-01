نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج صادق الصباح يحصد أكثر من 15 جايزة من كأس إينرجى للدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاز المنتج صادق الصباح لشركة سيدارز آرت برودكشن “صّباح إخوان" أمس على أكثر من 15 جائزة بين الأفضلية والتميز، وذلك فى حفل توزيع جوائز" كأس إنرجي للدراما الرمضانية " في موسمه الثامن، والذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، والذى تسابق فيه على الأفضلية مجموعة كبيرة من الأعمال الرمضانية التي شهدت منافسة قوية خلال الماراثون الرمضان 2024.

جوائز كأس إنرجي



وأعلن راديو إنرجي 92.1، أمس عن نتائج تصويت الجمهور، والتى وصلت لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الماضى.

وقد حاز مسلسل" العتاولة "على لقب أفضل مسلسل درامي طويل بتصويت الجمهور، وتسلم الجائزة بالإنابة عن المنتج صادق الصّباح، الأستاذ على حسن المشرف العام على الإنتاج لشركة " صّباح إخوان ".



وجاءت جوائز مسلسل “العتاولة” على النجو التالى:

جائزة أفضل تمثيل للنجم أحمد السقا

جائزة التميز للنجم طارق لطفي

جائزة التميز للنجم باسم سمرة

جائزة التميز للفنان مصطفى أبو سريع

جائزة أفضل ممثل صاعد الفنان أمير عبد الواحد

جائزة أفضل ممثلة صاعدة للفنانة مريم الجندي

جائزة أفضل ممثلة مساعدة للفنانة هدى الأتربي

جائزة أفضل إخراج للمخرج أحمد خالد موسى

جائزة التميز للمؤلف هشام هلال



هذا وقد حصل مسلسل " صلة رحم " على جائزة أفضل مسلسل درامي قصيربإختيار لجنة التحكيم، وقد تسلم الجائزة بالإنابة عن المنتج صادق الصّباح المخرج تامر نادي.

وجاءت جوائز مسلسل " صلة رحم " كالآتي:

جائزة أفضل ممثل حصل عليها النجم إياد نصار

جائزة التميز للفنان محمد جمعة

جائزة التميز للمخرج تامر نادي

جائزة التميز للمؤلف محمد هشام عُبية

جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار أشرف الزفتاوي



وأخيرًا حصل النجم حمادة هلال على جائزة التميز عن دوره فى مسلسل "المداح " وتسلم الجائزة بالإنابة عنه المشرف العام على الإنتاج لشركة "صّباح إخوان" الأستاذ على حسن.

سعادة المنتج صادق الصباح بالتكريم



من جهته أعرب المنتج صادق الصباح عن بالغ سعادتة بهذا الكم الكبير من الجوائز، وبكل هذه الحفاوة التى حصل عليها أمس نجوم وصُناع" العتاولة " و "صله رحم " و"المداح " وبتكريم شركة الصّباح المنتجة لتلك الأعمال ، معربا عن إمتنانه للجمهور المصرى والعربى الذى قدر تلك الأعمال حق التقدير، ووعد بتقديم المزيد من الأعمال التى تستحق التكريم وتنال إعجاب الجمهور، كما وجة الشكر لإذاعة إينرجى وللجنة التحكيم التى إختارت الأفضلية بكل بنزاهه وشفافية.